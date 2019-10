"Com este médico as ecografias duravam cinco minutos"

Na TVI24, Catarina Franco, que perdeu um bebé devido a problemas cardíacos, realizou três ecografias com Artur Carvalho, o mesmo que não detetou as malformações do bebé Rodrigo. Esta mãe contou que o médico também não detetou qualquer problema no seu filho, Afonso.

Sobre "Notícias"