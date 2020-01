Começou o julgamento dos quatro homens que esmurraram um enfermeiro no Porto

Começou o julgamento dos quatro homens, da mesma família, por agressões graves a um enfermeiro do Hospital de S. João, no Porto, e a outros funcionários da mesma unidade de saúde. O caso ocorreu em fevereiro do ano passado.

