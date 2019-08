O crescimento do turismo colocou muitas cidades portugueses nas bocas do mundo e, por isso, transformou-as. Em Lisboa e no Porto, por exemplo, as ruas e as praças estão cada vez mais cheias, há cada vez mais hóteis e atividades turísticas e o inglês e o francês são das línguas mais ouvidas. Os ritmos mudaram e há visitantes que estão dispostos a esperar em longas filas pra visitar os monumentos e os pontos mais atrativos.