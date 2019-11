Condutores de carros elétricos ficam "apeados" por falta de postos de carregamento

Portugal está no topo da lista dos países onde mais se utiliza carros elétricos. Os motivos são vários: o consumo é muito mais barato do que um carro tradicional, exigem menos manutenção e são verdadeiros “amigos do ambiente”.

Onde está então o problema? Na rede pública de carregamento, que apresenta falhas, todos os dias.

