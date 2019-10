Conselho Superior do MP analisa "travão" do diretor do DCIAP às perguntas a Marcelo e Costa

O Conselho Superior do Ministério Público analisa amanhã a decisão do diretor do DCIAP de não enviar ao presidente da República e ao primeiro-ministro as perguntas que os procuradores do caso de Tancos queriam fazer.

Na semana passada a Procuradora-Geral da República disse que não teve interferência na decisão.

Sobre "Jornal das 8"