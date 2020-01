Consulte a previsão do tempo para esta quinta-feira

O estado do tempo piora a partir do final da manhã. Céu vai estar muito nublado, no norte do país. A partir do meio-dia, dos sete distritos que estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, quatro passam a laranja.

A ondulação poderá atingir os 9 metros de altura nos distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga e Aveiro.

Sobre "Diário da Manhã"