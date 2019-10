Conversas Globais: o que vai mudar nas nossas vidas com a robótica e a inteligência artificial?

Quem vai triunfar no século XXI, China ou Estados Unidos, até que ponto a Europa é ainda competitiva. Onde pode Portugal fruir neste mundo global que desafios nos impõe o ambiente. São muitas as perguntas do novo programa da TVI24 que tem como primeiro convidado Paulo Portas