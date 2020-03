Coronavírus: 6 alunos e 5 professores da Covilhã estão em isolamento social

Um dos primeiros casos de coronavírus identificados em Portugal envolve um professor de música do Porto que, no entanto, também se deslocou à Covilhã para dar um aula no período em que já poderia estar contagiado.

Por esta razão, pelo menos seis alunos e cinco professores da Escola Profissional de Artes da Covilhã estão em isolamento social.

A escola optou por não encerrar.

Sobre "Jornal das 8"