Coronavírus: agências de viagens de finalistas estão a receber desistências

À medida que o coronavirus avança, a economia retrocede e as agencias de viagens de finalistas podem vir a deparar-se, nos próximos dias, com milhares de desistências. As empresas que organizam as viagens em Portugal mantêm, para já, os pacotes com destino a Espanha, mas já surgiram muitos cancelamentos e sem direito a reembolso. A TVI falou com a Xtravel, que tinha cerca de 10 mil alunos inscritos para a viagem a Punta Umbria, no sul de Espanha, com data de partida a 28 deste mês.

