Coronavírus coloca dezenas de eventos em risco

A epidemia de Covid-19 está a colocar em causa a realização de grandes eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos, o Europeu de futebol ou a Expo 2020 no Dubai. Com os primeiros casos confirmados em Portugal e o elevado risco de contágio no espaço europeu, o coronavírus pode deixar dezenas de eventos em risco.

