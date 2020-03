Coronavírus: "Está em falta o equipamento para lidar com a infeção" no Norte do país

António Jorge Nunes, delegado do Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos, afirmou esta quinta-feira que existe rutura de stocks e racionamento dos equipamentos para lidar com a infeção do covid-19 nos centros de saúde no Norte do país e em algumas unidades hospitalares.

Adiantou ainda que os profissionais de saúde estão a enfrentar uma realidade de rutura de stocks e racionamento de equipamento

Sobre "Notícias"