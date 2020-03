Coronavírus: Hospital de Braga proibe visitantes com menos de 15 anos

A fase de contenção do coronavírus coloca vários hospitais do país em alerta e há novas regras, novos horários e novas condições de visitas.

Em Braga, no hospital da cidade, pessoas com sintomas e com menos de 15 anos não podem visitar os doentes internados.

