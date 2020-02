Coronavírus: INEM reage à entrega de máscaras danificadas aos profissionais

Em declarações à TVI, Fátima Rato, coordenadora da Equipa de Emergência Médica do INEM, disse que nem todas as equipas dos meios de prestação de socorros do INEM estão preparadas para fazer o transporte de doentes com suspeitas de coronavírus.

Fátima Rato adiantou ainda que foram preparadas quatro ambulâncias para este efeito, em Lisboa, Porto, Faro e Coimbra.

Considerando este tipo de agente biológico , são definidas as medidas de transporte utilizadas, tanto que, no INEM, essas equipas são definidas por "Equipas de Transporte Especializado", disse a coordenadora, sublinhando que todos os meios do INEM têm meios de proteção básicos.

