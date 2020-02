Coronavírus: Itália é a situação que mais preocupa da DGS

Deu negativo o caso suspeito de coronavírus de um homem internado no Hospital de São João, no Porto, que regressou de Milão no fim-de-semana. E é com Itália que a Direção-Geral da Saúde está preocupada. A diretora geral fala num plano de contingência mais vasto, mas ainda sem controlo médico nos aeroportos.

