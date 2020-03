Coronavírus: laboratório do Curry Cabral está a trabalhar 24 horas por dia

As análises do coronavírus são efetuadas pelo laboratório do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, que está a trabalhar ininterruptamente, 24 horas por dia.

Em busca do novo coronavírus, trabalham técnicos altamente treinados recorrendo à tecnologia mais avançada e disponível

