Coronavírus: português em quarentena elogia Governo e diplomatas portugueses

Em Portugal, não há infetados com o coronavírus. Mantém-se em isolamento, os 20 cidadãos repatriados de Whuan e sem sinais de contágio. Vão ser submetidos a novos exames no final da próxima semana, altura em que termina o período de incubação da doença. A TVI falou com um dos portugueses, Miguel Matos, treinador de guarda redes num clube chinês, que elogia o governo e os diplomatas portugueses pelo trabalha que fizeram até agora.

Sobre "Jornal das 8"