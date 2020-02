Coronavírus: portugueses a bordo do cruzeiro no Japão não estão infetados

Um navio cruzeiro está em quarentena ao largo de Yokohama, no Japão, com 3700 pessoas a bordo, das quais 61 já estão infetadas. No interior da embarcação estão oito cidadãos com passaporte português: cinco tripulantes e três passageiros, que não apresentam sinais de infeção.

Sobre "Jornal das 8"