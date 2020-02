Coronavirus: portugueses em quarentena vão ser sujeitos a análises nos últimos dias do isolamento

O grupo de portugueses repatriados de Wuhan só vão repetir as análises nos últimos dias do isolamento. Neste momento, encontram-se todos no Hospital Pulido Valente. Quanto às críticas feitas por especialistas na assistência ao primeiro caso suspeito, a diretora-geral de Saúde diz que não se pode tomar a parte pelo todo.

