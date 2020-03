Covid-19 já causa "guerra" entre agência e mães de finalistas

Estão agora a ser anuladas cada vez mais viagens de finalistas e o acerto de contas revela-se já difícil. Na Marinha Grande, um grupo de mães de alunos pondera avançar com um processo em tribunal contra a agência de viagens Xtravel. Acusam a empresa de não reembolsar o dinheiro dos alunos que desistiram dentro do prazo. À TVI a Xtravel diz não foi isso que aconteceu, que os alunos desistiram depois do prazo contratado, que era 26 de fevereiro, mas a empresa admite devolver o dinheiro se os fornecedores também lhes devolverem o que a empresa já pagou