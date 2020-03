Covid-19: António Costa comunicou “por gestos” com paciente infetado

O Primeiro-Ministro deslocou-se, esta terça-feira, ao Hospital de São João, no Porto, onde está internado um dos portugueses infetados com o novo coronavírus. António Costa revelou ter estado com contacto com o paciente, embora “à distância”.

Em declarações aos jornalistas, o Primeiro-Ministro e o presidente Conselho de Administração do hospital, explicaram que a abertura de uma nova linha de hospitais para acolher novos casos de infeção do Covid-19 foi no sentido de “aumentar o acesso e a proximidade”.

