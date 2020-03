Covid-19: Conselho de Reitores rejeita fecho generalizado das universidades

No mundo universitário não há para já consenso quanto a um eventual encerramento geral.

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) rejeitou o encerramento generalizado das instituições.

Em comunicado, afimaram que não há razões de saúde pública que o justifiquem.

Já as universidades de Lisboa, Coimbra e do Minho suspenderam temporariamente as aulas presenciais.

