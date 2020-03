Covid-19: Conselho Nacional de Saúde Pública rejeita fecho generalizado de escolas

A Direção-Geral da Saúde confirmou esta quarta-feira a existência de mais casos de portuueses com covid-19, mas só vai revelar os dados na quinta-feira.

Numa conferência de imprensa presidida pela Ministra da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde Pública referiu que não há necessidade de proceder ao encerramento generalizado de escolas e equipamentos sociais ou culturais.

No entanto, a decisão final vai ser tomada quinta-feira em Conselho de Ministros.

