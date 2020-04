Covid-19 Consultório: as crianças passam a estudar em casa. Como cuidar de mim para cuidar deles?

A TVI falou com a psicóloga Ana Ribas para tirar várias dúvidas sobre como lidar com este novo contexto de ensino em fase de pandemia de Covid-19. Ana Ribas explicou que é muito importante estarmos “tranquilos” para poder demonstrar “segurança” sobre o momento para as crianças.

