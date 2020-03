Covid-19: em Elvas, há acessos a Espanha sem qualquer controlo

Quatro municípios do Alto Alentejo interditaram a circulação em cinco caminhos municipais com acesso a Espanha. Portugal e Espanha vão limitar, a partir desta segunda-feira, a circulação nas fronteiras entre os dois países. Todas as viagens de lazer ou turismo estão proibidas.

No entanto, ainda existem acessos fronteiriços sem qualquer tipo de controlo.

Sobre "Diário da Manhã"