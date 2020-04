Covid-19 em Portugal: "A situação não passou e as medidas têm de continuar"

Tiago Correia, professor na Unidade de Saúde Pública Internacional e Bioestatística e investigador do Global Health and Tropical Medicine, ambos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, esteve no Jornal das 8 da TVI para falar sobre a pandemia de Covid-19 em Portugal.

O investigador diz que é preciso mais tempo para saber se Portugal está a aplanar o pico.

Sobre "Jornal das 8"