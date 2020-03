Covid-19: escolas de saúde decidem suspender aulas presenciais

À semelhança da Universidade de Lisboa, também todas as escolas de saúde do país decidiram suspender todas as atividades presenciais e espaços públicos. O diretor da Faculdade de Medicina de Coimbra, Carlos Cordeiro, afirma que esta é uma medida necessária para proteger os médicos que podem ajudar a conter o surto.

