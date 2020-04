Covid-19: "Houve uma festa em Ovar e praticamente todas as pessoas contraíram a doença"

Miguel Abreu é infecciologista no Hospital de Santo António, no Porto, e tem estado na linha da frente da batalha contra a pandemia Covid-19. Segundo o clínico, a evolução da curva epidemiológica em Portugal pode ser encarada com otimismo. Relativamente à maior incidência da doença no norte do país, o médico deu um exemplo concreto.

