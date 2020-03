Covid-19: "I will survive", o novo desafio viral que põe as pessoas a lavar as mãos

Glorya Gaynor lançou um desafio viral na internet para combater o novo coronavírus. A cantora aproveitou o seu hit de 1978 para chamar a atenção à lavagem cuidada das mãos como uma das medidas preventivas de contágio do vírus.

