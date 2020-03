Covid-19: maioria dos doentes em Portugal apresenta um estado clínico “estável”

Há 39 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal. A maioria apresenta um quadro clínico estável, mas há uma doente a inspirar mais cuidados. Existem 67 casos suspeitos a aguardar análises.

