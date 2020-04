Covid-19: mais de 20 utentes infetados em lar de idosos no Algarve

Mais de 20 utentes de um lar em Boliqueime, no Algarve, estão infetados com o novo coronavírus. Este sábado, os idosos permaneciam no lar em vigilância permanente mas nenhum inspirava cuidados.

Já os que testaram negativo estão em isolamento numa unidade hoteleira na região.

