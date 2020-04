Covid-19: "Mais de metade" dos 200 refugiados já foram retirados do hostel

Cerca de 200 refugiados foram retirados de um hostel no centro de Lisboa, depois da confirmação de um caso positivo. A operação teve um elevado número de meios no local para levar a cabo a evacuação do edifício, contando com cerca de 50 viaturas no local.

Em declarações aos meios de comunicação presentes no local, o comandante dos bombeiros sapadores de Lisboa afirmou que mais de metade já teriam sido retirados do local.

Sobre "Notícias"