Covid-19: não respeitar regras do estado de alerta é crime

O governo está a aplicar um plano de ação sem precedentes.

Foi decretado o estado de alerta, uma lei, que obriga ao cumprimento de regras especiais em todas as áreas de atividade, seja no setor público ou no privado.

As forças de segurança são chamadas a garantir estas regras e quem não as cumpir incorre no crime de desobediência.

