Covid-19: número de infetados em Portugal sobe para 13

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta sexta-feira que existem mais quatro casos confirmados de covid-19 em Portugal.

Marta Temido disse que três destes novos casos forma registados no Hospital São João, no Porto, e têm uma ligação epidemiológica com casos anteriores. Há ainda outro paciente infetado no Centro Hospitalar de Lisboa Central.

A ministra falou aos jornalistas em Bruxelas, onde decorre o encontro entre ministros da Saúde da União Europeia, com o intuito de debater medidas de resposta ao Covid-19.

Sobre "Jornal da Uma"