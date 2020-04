Covid-19: pandemia obriga ao reforço do apoio psicológico a doentes oncológicos

Eunice Silva, coordenadora do serviço de psicologia do IPO do Porto, explicou a importância do apoio psicológico a doentes oncológicos em tempo de pandemia de Covid-19.

O IPO do Porto abriu uma linha de atendimento psicólogos para doentes oncológicos,

Para muitas pessoas a doença oncológica já é uma grande crise nas suas famílias, agora esta crise adicional tem criado em muitas pessoas um clima de incerteza e angústia", explicou Eunice.

