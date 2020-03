Covid-19: Pessoas que contactaram com caso de Portimão devem manter "distância social"

A delegada de saúde pública de Portimão apelou hoje às pessoas que estiveram em contacto com uma aluna do ensino secundário infetada com Covid-19 que adotem medidas de “distanciamento social” para evitar a propagação do vírus.

“Pelo menos até 20 de março toda a comunidade escolar deve monitorizar eventuais sintomas, adotando comportamentos de higienização e distanciamento social”, declarou a delegada de saúde pública Maria Filomena Agostinho, sublinhando que quem teve “contacto próximo” com a aluna “receberá dos serviços [Linha SNS24] uma indicação direta”.

