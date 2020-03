Covid-19: presidente da Câmara Municipal de Ovar apela à população para fazer quarentena

O presidente da Câmara Municipal de Ovar lançou esta noirte um apelo a toda a população para que siga as regras de quarentena, depois de se terem registado sete novos casos de Covid-19, entre profissionais de saúde que trabalham no concelho.

Sobre "25ª Hora"

Tempo de olhar o dia que passou e antecipar o novo tempo que está a chegar. À meia-noite, todas as noites, a 25ª Hora faz a diferença nos dias.



Para nós, o dia não tem apenas 24 Horas. Reunimos jornalistas, comentadores e reportagens porque acreditamos que as notícias da noite não são apenas as notícias do dia.