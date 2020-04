Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, explica que tipicamente as crianças têm uma sintomatologia mais ligeira do que os adultos quando estão infetadas com o novo coronavírus. Relativamente às máscaras, o médico desaconselha o uso em menores, por estes terem uma tendência natural para a retirar da face.

Sobre "Covid-19: Consultório"