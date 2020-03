Covid-19: sete funcionários do centro de saúde de Ovar testaram positivo

Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar e vice-presidente do PSD, falou esta sexta-feira, no 21ª Hora, da TVI, sobre a situação que se vive em Ovar, depois de sete funcionários do centro de saúde da cidade terem testado positivo para o novo coronavírus.

Sobre "21ª Hora"