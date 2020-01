Cratera com mais de quatro metros corta trânsito na EN13 na Maia

O aluimento do piso na estrada que a Estrada Nacional (EN) 13, junto ao nó de acesso à A41, na Maia, deveu-se à rutura de um aqueduto que trespassa a via no subsolo. Os condutores estão a ser desviados para a A41. Já começaram os trabalhos de reparação. Não há registo de quaisquer danos derivados do incidente.

