"Crianças não têm um abraço, mas têm um cartão de crédito sem limite"

A psicóloga Filipa Jardim da Silva diz, no seguimento das entrevistas às mães das menores aliciadas para as orgias com Matthias Schmelz, que é necessário ter em consideração que o cérebro de um adolescente tem características particulares, nomeadamente a adição ao prazer.

Filipa Jardim da Silva sublinha que existem muitas crianças que não têm o acompanhamento educacional e sentimental necessário para um crescimento saudável. Sendo a educação muitas vezes substituída por um cartão de crédito.

