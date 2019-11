Crimes sexuais contra crianças no espaço digital subiram 40%

As autoridades insistem em alertar toda a gente para a necessidade de aprender a usar as ferramentas de comunicaçãop digitais, seja no telemóvel ou no computador.



Os dados oficiais confirmam que os crimes sexuais contra crianças no espaço digital aumentaram 40% entre janiero e outubro deste ano. A polícia avisa que as vítimas mais vulneráveis são as menos vigiadas em casa.

