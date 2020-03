Cruzeiro proibido de atracar em Lisboa foi desviado e passageiros vieram de autocarro

Cerca de 1.800 passageiros de um cruzeiro com origem no Brasil fizeram uma escala não prevista no porto de Cádis, em Espanha, devido à interdição de desembarque em Portugal. Os passageiros terminaram a viagem para Lisboa de autocarro. Segundo o jornal La Voz del Sur, foram utilizados 50 autocarros.

Fonte da GNR confirmou ter identificado alguns destes autocarros de passageiros, tendo procedido ao seu acompanhamento desde a fronteira de Caia até ao Aeroporto de Lisboa.

Os passageiros viajavam a bordo do cruzeiro "MS Sovereign", operado pela Pullmantur Cruises, do grupo Royal Caribbean International, sendo o seu destino final Lisboa, onde está previsto permanecerem uma semana até ao regresso ao Brasil.