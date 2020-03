Defesa de Zeinal Bava diz que ex-gestor da PT nunca serviu interesses do BES

No debate instrutório do processo marquês esta quarta-feira foi a defesa de Zeinal Bava a alegar perante o juiz Ivo Rosa. O antigo presidente da PT está acusado de cinco crimes por ter recebido 25 milhões de euros de Ricardo Salgado para beneficiar a posição do grupo Espírito Santo na PT.

