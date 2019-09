Depois da ansiedade dos exames nacionais e da espera pelas listas de colocação, milhares de famílias encaram agora a difícil tarefa de procura de quarto para os filhos. Apesar do aumento de 600 camas para universitários, definido pelo Governo, as necessidades são muito maiores, até porque as rendas nas principais cidades têm aumentado para valores que desafiam a realidade destas famílias.