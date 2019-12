Descubra as principais atrações para a passagem de ano

Estamos na contagem decrescente rumo à passagem de ano e ultimam-se os preparativos para a festa.

No Porto, o reveillon conta com a música de Tiago Nacarato e Miguel Araújo.

Lisboa despede-se de 2019 com Xutos e Pontapés e Ornatos Violeta.



Albufeira prepara as boas-vindas a 2020 com acrobacias aéreas e fogo de artifício no mar, um espetáculo que a TVI vai transmitir em direto.

Sobre "Jornal das 8"