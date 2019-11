Despiste no Porto: "Não há sinais de travagem no chão"

Duas pessoas morreram na sequência de um despiste de um automóvel ligeiro contra uma habitação no centro do Porto.

Segundo disse fonte dos Sapadores do Porto aos jornalistas no local, a viatura embateu com grande violência no edifício, projetando um peão para o seu interior.

Sobre "Notícias"