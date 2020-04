Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, explica que o álcool mais aconselhado para desinfeção é o de 70%, porque leva mais tempo até evaporar do que o de 96%. O médico não aconselha o uso de água para diminuir a concentração do álcool e aconselha o uso de detergente para desinfetar as superfícies.

Sobre "Covid-19: Consultório"