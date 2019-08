Uma onda gigante, seguida de algumas outras, não só assustou como arrastou dezenas de pessoas, no domingo, nas piscinas naturais de Porto da Caloura, na ilha de São Miguel, Açores. No vídeo podemos ver os nadadores-salvadores a tentar impedir que alguns banhistas fossem arrastados pela força do mar e, imediatamente a seguir, atiraram-se à água para socorrer aqueles que já tinham sido projetados