Dia do Trabalhador: CGTP cancela manifestações, mas promove ações de rua

A CGTP decidiu cancelar os desfiles e as manifestações do Dia do Trabalhador. No entanto, a central sindical vai promover ações de rua nas capitais de distrito.

O número de pessoas previsto para cada uma dessas ações ainda não foi avançado, mas a CGTP garante que vai cumprir as regras de distanciamento social impostas pelas autoridades de saúde.



Sobre "Jornal das 8"