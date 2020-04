Dia Mundial da Voz: saiba como a Covid-19 está a afetar quem trabalha com a voz

Para 70% da população ativa a voz é um claro instrumento de trabalho, por isso, tal como outras partes do corpo, é preciso que lhe seja dada particular atenção, principalmente nesta altura de pandemia.

A doença afeta a parte respiratória e a voz pode sofrer as consequências. Para isso, Clara Capucho, otorrinolaringologista e coordenadora da Unidade de Voz do Hospital Egas Moniz, esteve em direto na TVI para esclarecer como as pessoas são afetadas pela Covid-19.

